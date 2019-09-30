تعيين عالمة أعراق رئيسة لمعهد "غوته الألماني"

هسبريس - د .ب .أ

اُختيرت عالمة الأعراق الألمانية كارولا لينتس لتكون الرئيسة الجديدة لمعهد غوته الثقافي في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، أنه تم اختيار لينتس لشغل هذا المنصب من قبل مجلس رئاسة معهد جوته خلال جلسة خاصة يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن تحل لينتس محل الرئيس الحالي كلاوس-ديتر ليمان حين انتهاء فترة منصبه في نونبر عام 2020.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس: "البروفيسورة لينتس ستتولى قيادة المعهد مجددا امرأة، وخبيرة معترف بها في الشؤون الإفريقية".

تجدر الإشارة إلى أن لينتس أستاذة في علم الأعراق بجامعة ماينتس، وتشغل أيضا منصب نائبة رئيس أكاديمية برلين براندنبورج للعلوم، وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة معهد غوته بعد الخبيرة القانونية يوتا ليمباخ.

ويهتم معهد غوته بنشر اللغة الألمانية وتعزيز التعاون الثقافي في الخارج، ويوجد حاليا نحو 160 فرعا له في نحو مائة دولة.