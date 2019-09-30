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الرئيسية | خارج الحدود | التعذيب يقتل 10 معتقلين داخل السجون العراقية

التعذيب يقتل 10 معتقلين داخل السجون العراقية

التعذيب يقتل 10 معتقلين داخل السجون العراقية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 20:45

قال جاسم الجبارة، عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، إن نحو 10 معتقلين قضوا نحبهم في سجون محافظة صلاح الدين أثناء التحقيق معهم بتهم الإرهاب.

وأضاف الجبارة، في تصريح أمام جلسة لمجلس المحافظة حضرها محافظ صلاح الدين ورئيس المجلس المحلي، أن "المعتقلين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب في مواقف الشرطة ومكافحة الإرهاب مما أدى إلى وفاتهم بسبب عدم تحمل أجسادهم لمزيد من العذاب".

وأوضح الجبارة أن الموقوفين لم يجر عرضهم على القضاء مطلقا،وأن أغلب التهم الموجهةإليهم باطلة. وطالب الجهات العراقية المختصة"بتحقيق فوري في أسباب وفاتهم،وإحالة من يثبت قيامه بالتعذيب إلى القضاء".

ودعا الجبارة المسؤولين الإداريين ومجلس المحافظة إلى "تقديم بلاغ للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي للوقوف على وضع السجون والمعتقلات في محافظة صلاح الدين لتحقيق العدالة الجنائية وعدم إلحاق الظلم بالأبرياء".

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