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"داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم في نيجيريا
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 21:50
قتل متشددون في شمال شرق نيجيريا ما لا يقل عن تسعة أشخاص في هجوم وقع يوم الأحد.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، عبر وكالة "أعماق" التابعة له، قائلا إنه قتل وأصاب 18 جنديا نيجيريا واستولى على مركبات وأسلحة قبل الانسحاب من الموقع.
وذكرت الوكالة أن "مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا أمس ثكنة للجيش النيجيري في بلدة جوبيو".
وقال الساكن إن رجالا مسلحين تحركوا بحرية لمدة زادت على ثلاث ساعات بعد الهجوم على الجنود ثم غادروا دون أي مواجهة.