24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قرص سامّ ينهي حياة قاصر بمنطقة سيدي حجاج (5.00)

  2. "مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)

  3. حملة أمنية واسعة توقف 120 شخصا في سطات (5.00)

  4. دردشة مع شيراك "الروداني" .. قصة الشقة الضيقة والكلب "سومو" (5.00)

  5. العصابة الثالثة: بوليساريو العابرة للقارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم في نيجيريا

"داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم في نيجيريا

"داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم في نيجيريا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 21:50

قتل متشددون في شمال شرق نيجيريا ما لا يقل عن تسعة أشخاص في هجوم وقع يوم الأحد.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، عبر وكالة "أعماق" التابعة له، قائلا إنه قتل وأصاب 18 جنديا نيجيريا واستولى على مركبات وأسلحة قبل الانسحاب من الموقع.

وذكرت الوكالة أن "مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا أمس ثكنة للجيش النيجيري في بلدة جوبيو".

وقال الساكن إن رجالا مسلحين تحركوا بحرية لمدة زادت على ثلاث ساعات بعد الهجوم على الجنود ثم غادروا دون أي مواجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.