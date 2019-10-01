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كُتّاب وآراء
مسؤول أممي يطالب بتنفيذ إصلاح اقتصاد لبنان
أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب.
وقال لازاريني ، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، "لقد أكدنا أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز".
وأضاف المسؤول الأممي: " ناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد".
وتابع لازاريني: " ناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو استعادتها"، قائلاً "أكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات".
يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان حساس جداً، وتسعى الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية من خلال اتخاذ مجموعة قرارات إصلاحية في موازنة عام 2020 ، إضافةً إلى قرارات اتخذت في موازنة عام 2019 لخفض العجز.