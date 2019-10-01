استهداف مركز للتسوق يسقط ضحايا بشرق فنلندا

هسبريس ـ مُتابعة

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب تسعة آخرون، في حادث إطلاق نار في "مركز هيرمان للتسوق، بمدينة كوبيو شرق فنلندا، وفق ما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وذكرت الشرطة الفنلندية أنها اعتقلت المشتبه به الوحيد، مضيفة في تغريدة على "تويتر" أن اثنين من المصابين في الحادث بجروحهما خطيرة.

وأبلغت الشرطة في البداية عن 3 جرحى، لكن تم تحديث الأعداد منذ ذلك الحين إلى 10؛ أحدهم هو المهاجم، على ما يبدو، الذي تلقى رصاص الشرطة.

وقد وقع إطلاق النار في مبنى مدرسة مهنية، هي "سافون أماتيوبيستو"، التي تتواجد في مقر مركز التسوق؛ وقام رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، بإدانة الهجوم المروع، وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا.

وذكرت التقارير الأولية أن الأمر يتعلق بإطلاق للرصاص، لكن شهودا في مسرح الحادث قالوا إن "المهاجم استخدم سكينا طويلا أو سيفا"؛ وفق ما أوردته المصادر ذاتها.