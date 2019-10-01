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الرئيسية | خارج الحدود | قائد الجيش الجزائري يواصل تهديد الحراك الشعبي

قائد الجيش الجزائري يواصل تهديد الحراك الشعبي

قائد الجيش الجزائري يواصل تهديد الحراك الشعبي
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:35

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، أن "أحرار الجزائر لن يسمحوا بالعبث بمستقبل الأمة".

وقال صالح في تصريحات صحفية: "سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون، ولن يسمح أحرار الجزائر بالعبث بمصير الأمّة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "من يحاول عرقلة المسار فقد ظلم نفسه، لأن الشعب اتخذ قراراه"، داعيا كل من يريد قياس حجمه الحقيقي إلى التقدم للشعب والترشح في الانتخابات المقررة في 12 دجنبر.

وقال صالح إن "المؤسسة العسكرية لا تتكلم من فراغ، وإنما تتحدث عن معطيات تورط العصابة" ، موضحا أن "هذه العصابة، لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط لها".

وتظاهر اليوم آلاف الجزائريين في شوارع قلب العاصمة، منددين بإجراء الانتخابات الرّئاسية في ظل الظروف غير المشجّعة.

وأكّد المحتجون عدم رفضهم مبدأ الانتخابات في حد ذاتها، معبّرين عن رفضهم المطلق لـ"إرغام الشّارع على القبول بالرّئاسيات وسط الظروف غير الديمقراطية التي تمر بها البلاد، رافعين شعار: "حرّروا مناضلي الحراك من سجونكم".

واعتبر المحتجّون أن "الإعلام أصبح خاضعا للسّلطة أكثر من أي وقت مضى"، مردّدين هتافات موجهة إلى الصحافيين؛ من قبيل: "حرّروا أقلامكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - jamcheb الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:54
إذا كان لا يتكلم من فراغ لماذا يترك هذه العصابة تعمل ما تشاء وهو يعرفهم بالإسم لو كنت تتكلم بمعطيات لأمرت بالقبض على العصابة التي تزعم بأنها هي من تحرك الشعب مع الأسف هذا حال العرب حتى عندما يستفيق الشعب ويصرخ في وجههم يستفزونه بالقول هناك من يحركك وكأننا مكتوب على جبهتنا كراكيز
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15
2 - محايد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 14:57
يجب على الشعب المغربي أن لا يتدخل في الشأن السياسي الداخلي الجزائري... القائد صالح محق 100 بالمائة في هذه المسألة... من لا يريد الانتخابات يريد فقط الفوضى...يجب على الجزائريين أن لا ينساقوا الى خطابات الفوضويين والغوغاء الممولين من الخارج وأن يحافظوا على وطنهم من الانسياق للمتطرفين الذين يحملون اجندات تخريب وخراب فقط
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-14
3 - وحدوي حتى النخاع الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:02
ماذا تنتظرون من نظام عسكري ديكتاتوري شمولي غير التهديد والوعيد الان تأكد بشكل مطلق ان المرادية لا تحتل الرتبة الأولى أفريقيا في التسليح من أجل محاربة المغرب العدو الافتراضي وإنما لمواجهة شعب فقير حراك بئيس اعزل اسمه الشعب الجزائري الشقيق الذي بدا يعي معنئ تقرير المصير انه ينطبق عليهم قبل مايعرف بالشعب الصحراوي المحتجز كالخراف في زريبة الرابوني
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15
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