"الشارقة للكتاب" يحتضن 81 دولة عربية وأجنبية

هسبريس - رويترز

تشارك 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية من بينها "ضيف الشرف" المكسيك في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق نهاية شهر أكتوبر.

وتتصدر الإمارات قائمة دور النشر المشاركة في الدورة الثامنة والثلاثين للمعرض تليها مصر ثم لبنان ثم سوريا بينما تشارك عشر دول للمرة الأولى هي قبرص واليونان وإستونيا والإكوادور وفنزويلا وموزامبيق وقرغيزستان وكوريا الجنوبية وتايوان والصومال.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في مؤتمر صحفي لاستعراض برنامج المعرض إن نحو 173 كاتبا وروائيا من 68 دولة سيشاركون في 987 فعالية متنوعة بمركز إكسبو الشارقة.

وأضاف أن المعرض يخصص أكثر من 400 فعالية للطفل ويقدم 88 عرضا مسرحيا إضافة إلى ركن الطهي الذي يشارك فيه 15 طاهيا وورش عمل وحلقات نقاش وحفلات توقيع لأحدث الإصدارات.

ومن بين أبرز الشخصيات المشاركة بالمعرض الروائي الجزائري واسيني الأعرج والروائي التركي أورهان باموق والكاتبة العمانية جوخة الحارثي والشاعر الهندي فيكرام سيث والروائية العراقية إنعام كجه جي والشاعرة التونسية جميلة الماجري والكاتب المغربي مبارك ربيع.

ويرفع المعرض الذي يقام في الفترة من 30 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني شعار (افتح كتابا تفتح أذهانا) وذلك بالتزامن مع اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

ويستضيف المعرض الدورة الخامسة من مؤتمر المكتبات السنوي الذي يقام بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية في الفترة من السادس إلى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة 20 باحثا ومتخصصا.

كما ينظم المعرض هذا العام (مؤتمر الناشرين) في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر بمشاركة 566 ناشرا ويستضيف دورة تدريبية للناشرين العرب بحضور 200 مشارك من 18 دولة.