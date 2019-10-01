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كُتّاب وآراء
رئيس البرلمان المصري يعد بسن إصلاحات سياسية
أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم الثلاثاء أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية.
ونقل التلفزيون المصري عن عبد العال قوله ، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس اليوم إن: "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية و القيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما".
وأضاف: "نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية"، داعيا النواب إلى الحذر وعدم السعي إلى المكاسب الآنية الضيقة بل إلى تجذير المبادئ والقيم بين الشباب لما عليهم من مسؤوليات كبيرة.
وقال إن "هذه لحظة تحتاج اللحمة الوطنية ونكون جميعا معا وفى أخر حديث لي قلت إن المعارضة جزء من النظام وأي أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من المعارضة".