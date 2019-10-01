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محكمة تونسية ترفض إطلاق سراح نبيل القروي
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:12
قال شاهد من رويترز إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وينفي القروي الاتهامات.
وحل القروي في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي وسينافس في جولة الإعادة أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد في 13 من أكتوبر تشرين الأول الجاري.