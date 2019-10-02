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كُتّاب وآراء
إيقاف نائبة برلمانية فرنسية في بجاية الجزائرية
قُبض على النائبة الفرنسية ماتيلد بانو في مدينة بجاية الجزائرية، برفقة آخرين، وتم نقلها إلى الجزائر العاصمة وفقا لما أعلنه، اليوم الأربعاء، حزبها "فرنسا التي لا تقهر" الذي طالب بمنحها "حرية الحركة".
وقال الحزب في بيان له إن "بانو، الرئيسة المشاركة لهذه المجموعة السياسية في البرلمان الفرنسي، اعتقلت مع أشخاص كانوا يرافقونها".
وأُجبر الموقوفون على الانتقال من بجاية إلى الجزائر العاصمة، حيث ظلوا تحت المراقبة و"دون معرفة نوايا الذين نفذوا الاعتقال"، وفقا لما ذكره الحزب الذي يتزعمه جان لوك ميلينشون.
وفي بيانها طالبت مجموعة "فرنسا التي لا تقهر" البرلمانية بـ"ضمان سلامة بانو واحترام حريتها في الحركة".
البرلمانية بانو سافرت إلى الجزائر للقاء بعض العناصر الفاعلة افي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر لرفض الانتخابات الرئاسية، التي حددتها الحكومة في 12 دجنبر، والمطالبة بتغيير النظام.