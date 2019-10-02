تراجع كبير في أعداد "المهاجرين السريين" بإسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى التراب الإسباني سجل تراجعا مهما قدرت نسبته بأكثر من 49 في المائة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 .

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها حول الهجرة غير الشرعية خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر، أن 18 ألفا و 591 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل ما مجموعه 36 ألفا و 674 مهاجرا خلال نفس الفترة من عام 2018؛ وهو ما يمثل تراجعا بلغت نسبته 49.3 في المائة .

وأضافت ذات المصادر أن عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية محملة بالمهاجرين غير الشرعيين بلغ، خلال نفس الفترة، 844 قاربا مقابل 1449 قاربا خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر من عام 2018 وهو ما يمثل انخفاضا قدرت نسبته بـ 41.8 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عبر البر إلى إسبانيا انتقل من 4920 خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 4301 إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 12.6 في المائة .

وتؤكد هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية المنحى التنازلي في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا خلال السنوات الأخيرة سواء عن طريق البر أو البحر .