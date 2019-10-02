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كُتّاب وآراء
قانون الجنسية الروسية الجديد يدخل مرحلة التنفيذ
دخل قانون الجنسية الروسية الجديد حيز التنفيذ، بدء من اليوم الأربعاء، وينص على تقليص مدة الخدمة المطلوبة للاختصاصيين الأجانب والحاصلين على مؤهل تعليمي عال من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد، في نهاية شهر يونيو الماضي، مشروع قانون يقضي بتخفيض المدة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية ويمتلكون هذه المؤهلات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقّع على هذا القانون في 3 يوليوز الماضي، بينما تتضمن قائمة المهن، بشكل خاص، العاملين في مجالات التخصص الطبي والهندسي والخبراء.