رائد الفضاء الإماراتي هزاع يعود إلى الأرض الخميس

هسبريس - د.ب.أ

يعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض عصر غد الخميس، بعد ثمانية أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يغادر هزاع المحطة الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12"، التي ستتوجه إلى الأرض عند 1135 صباح غد الخميس بتوقيت الإمارات، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في كازاخستان عند 0259 مساء بتوقيت الإمارات.

وسيعود المنصوري إلى الأرض، رفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين، وستهبط مركبتهم في كازاخستان.

وأعلن المجلس الوطني للإعلام بالإمارات أنه سيتم نقل رحلة العودة عبر بث مباشر في دور السينما من الساعة 0130 إلى 0330 ظهراً، مشيرا الى أنه يمكن للراغبين في مشاهدة البث المباشر التوجه إلى دور السينما بجميع إمارات الدولة لمعايشة الحدث.

وأجرى المنصوري اليوم الأربعاء اتصالا مباشرا مع المحطة الأرضية في دبي، رد خلاله على أسئلة وسائل الاعلام المحلية، وقال إنه "فخور بمعلميه الذين زرعوا فيه حب العلم، وساعدوه على التميز حتى واصل الطريق نحو الوصول إلى الفضاء".

وطالب هزاع وزارة التربية والتعليم بالإمارات، بتدريس علوم الفضاء للطلبة، وتزويد المناهج الدراسية المقررة عليهم بمواد تتناول تاريخ الفضاء، متابعا "دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة على المستويات كافة، ومن ثم فإنها بحاجة إلى دعم المناهج بموضوعات تحفز الطلبة على دراسة الفضاء، والبحث في علومه".

وأضاف: "استفدت العديد من الدروس خلال رحلتي، منها كيفية العيش على متن المحطة، والصلاة، وتأدية المهام اليومية في ظل جاذبية تكاد تكون منعدمة، إضافة إلى التعامل مع الأجهزة المتعددة على متن المحطة، والتفاعل مع رواد الفضاء من جنسيات مختلفة وكل ذلك أضاف لي خبرات متعددة، وسوف أنقلها إلى رائد الفضاء الإماراتي القادم، والأجيال القادمة".

وكان هزاع المنصوري، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" يوم 25 شتنبر الماضي، ليمضي ثمانية أيام على متن المحطة.

وشارك رائد الفضاء الإماراتي في إجراء 16 تجربة علمية، كان أبرزها تأثير الفضاء وانعدام الجاذبية على الجسد وتجارب على الوظائف الحيوية للجسم، وتوزيع الطعام فيه، والتقط العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.