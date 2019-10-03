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كُتّاب وآراء
رسوم أمريكية على الجبن الإيطالي والنبيذ الفرنسي
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية نسبتها 25 بالمئة على النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي والويسكي الأسكتلندي المقطر مرة واحدة، وذلك ردا على دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لصناعة الطائرات الكبيرة.
تستثني القائمة بعض المنتجات، مثل النبيذ الإيطالي، من الرسوم الجديدة، لكنها تشمل السترات والكنزات والكشمير والملابس الصوفية المصنعة في بريطانيا، فضلا عن الزيتون الفرنسي والألماني والإسباني ونقانق لحم الخنزير المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ومنتجات أخرى للحم الخنزير مثل لحم الفخذ الخلفي، والقهوة الألمانية.
وتسري الرسوم الجديدة بدءا من 18 أكتوبر.