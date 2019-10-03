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الرئيسية | خارج الحدود | مظاهرات جديدة تتحدى إعلان حظر التجوال في بغداد

مظاهرات جديدة تتحدى إعلان حظر التجوال في بغداد

مظاهرات جديدة تتحدى إعلان حظر التجوال في بغداد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:46

تجمهر عشرات المتظاهرين في منطقتين على الأقل بالعاصمة العراقية، على الرغم من حظر التجوال الذي تم إعلانه عقب مقتل ستة أشخاص وإصابة ما يقرب من 250 آخرين على مدار اليومين الماضيين؛ في مواجهات مع قوات الأمن بكافة أنحاء البلاد.

وخرجت مظاهرة في ميدان الطيران المجاور لساحة التحرير التي كانت قد شهدت أول الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، وحيث انتشرت أمس قوات الأمن التي أجبرت المتظاهرين على البحث عن أماكن بديلة وفقا لما ذكره مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه.

كما أقيمت مظاهرة أخرى في ميدان الخلاني بوسط بغداد، وفقا لما أكده المصدر الذي أوضح أيضا أن قوات الأمن تحاول الآن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وأشار التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق، من أنه يتابع تطور الاحتجاجات ودعا الأطراف لـ"خفض حدة التوتر" و"نبذ العنف".

وفي بيان أبدى ميليس بي. كاجينس، المتحدث باسم التحالف، قلقه إزاء الضحايا الذين سقطوا بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال كاجينس: "نعتقد أن الاحتجاجات العامة والسلمية عامل جوهري في كل الأنظمة الديمقراطية، لا مكان للعنف في هذه المظاهرات".

وقتل أربعة متظاهرين وشرطي، الأربعاء، في احتجاجات اتخذت منحنى عنيفا في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد، ما دفع السلطات لفرض حظر التجوال.

وينضم هؤلاء الضحايا الخمس إلى متظاهر آخر لقى مصرعه في اليوم السابق ببغداد؛ حيث تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق رصاص في الهواء ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع، على إلقاء الحجارة والزجاجات.

وكانت قناة "العراقية" قد ذكرت، في وقت سابق، أن المشاركين في المظاهرات اقتحموا مقر الحكومة في الناصرية وأضرموا فيه النيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أحمد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 15:26
هذا ما زرعه التدخل الأمريكي من نتائج وخيمة على شعب العراق، فلا ديمقراطية ولا اقتصاد، الأهم لديهم إن يسيل الدم العربي والإسلامي بأسباب مختلفة....
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