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كُتّاب وآراء
السعودية تفتح باب الوظائف العسكرية أمام النساء
فتحت السعودية أبواب الوظائف العسكرية أمام النساء بالمملكة في إطار إجراءاتها الرامية إلى تمكين المرأة ضمن "رؤية 2030".
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، برتب "جندي أول" و"عريف" و"وكيل رقيب" و"رقيب"، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ويعتبر هذه الخطوة الأولى في قطاعات القوات المسلحة السعودية بفروعها الأربعة، وهو ما يعد، بحسب وسال إعلام محلية، "تمكينا آخر في طريق تحقيق خطوات السعودية الإصلاحية".
وخلال العام الماضي انخرطت المرأة السعودية في رتب عسكرية بأجهزة الأمن العام، منها "مكافحة المخدرات" و"أقسام السجون"، و"أقسام البحث الجنائي" كالتحري والتحقيق والتفتيش، إضافة إلى عملها في الجمارك، والحراسات الأمنية في الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.
وموازاة مع ذلك، اقتحمت المرأة السعودية مؤخرا مجال العمل في قطاعات وزارة الداخلية، منها مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، والتوجيه الفكري والمعنوي.
ويذكر أن المرأة السعودية عززت في الفترة الأخيرة حضورها في الحياة العامة من خلال إشراكها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسعى المملكة لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل النساء السعوديات من 22 في المائة إلى 30 في المائة.
كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في شتنبر 2017، قرارا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.