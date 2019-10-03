هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف مقر أمن في باريس

هسبريس ـ أ.ف.ب

أصيب شخصان بجروح، اليوم الخميس، خلال اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس.

وأدى الهجوم نفسه، أيضا، الى إصابة مقترفه بالرصاص الحي للأمنيّين، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

إجراءات أمنية مشددة فرضت حول مقر الشرطة الواقع في "قلب باريس التاريخي"، كما وصلت سيارات إسعاف الى المكان.