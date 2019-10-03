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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف مقر أمن في باريس

هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف مقر أمن في باريس

هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف مقر أمن في باريس
هسبريس ـ أ.ف.ب
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:22

أصيب شخصان بجروح، اليوم الخميس، خلال اعتداء بالسلاح الأبيض وقع داخل مقر الشرطة في باريس.

وأدى الهجوم نفسه، أيضا، الى إصابة مقترفه بالرصاص الحي للأمنيّين، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

إجراءات أمنية مشددة فرضت حول مقر الشرطة الواقع في "قلب باريس التاريخي"، كما وصلت سيارات إسعاف الى المكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:07
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليقا على ماورد في الخبر وكما أشرنا في تعاليق سابقة حول مكافحة الجريمة. ..يتضح بالملموس أنه حتى الدول المتقدمة لم تستطع ان تضع وصفة ناجعة للقضاء نهائيا على بؤر الإجرام. ...لماذا لأن جل التنظيمات مازالت تعتمد على المقاربة الأمنية لوحدها يجب إشراك الجميع. ..إعلاميين خبراء الاجتماع والاقتصاديين والتربويين والسياسيين والجمعويين. ..لأن تكلفة الانحراف الاجتماعي والإجرام فاتورتهما جد مكلفة للدول وبالتالي وجب إقحام الجميع. ..وشكرا
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2 - مغربي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:08
حادث عادي سيخلقون منه جدلا وفبركة كماهي العادة من الداخلية الفرنسية لمهاجمة الاسلام،لماذا نجد في المغرب عدة جرائم بالسيوف ولاننشر أخبارهم؟؟
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3 - جزائري مر من هنا الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:28
سيقولون كالعادة بعد نهاية التحقيقات ان الجاني جزائري او مغربي ليس هناك فرق الحاج موسى موسى الحاج وتستمر الهجمة الغربية على الاسلام والمسلمين.
انشري هيسبريس
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