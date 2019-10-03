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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا ضد منصة "نيتفيليكس"

القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا ضد منصة "نيتفيليكس"

القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا ضد منصة "نيتفيليكس"
هسبريس - متابعة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 17:35

فتح القضاء الإيطالي، اليوم الخميس، تحقيقا ضد "نيتفيليكس" من أجل الاشتباه في التهرب الضريبي .

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدعين العامين في ميلانو أصدروا قرارا يقضي بوجوب دفع منصة أقراص الفيديو عبر الانترنت (نيتفيليكس) ضرائب في إيطاليا حتى و لو لم يكن لها وجود فعلي في البلاد .

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن نيتفيليكس بات لديها في الواقع 1,4 مليون مشترك بإيطاليا .

و بالنسبة للمدعين العامين فإن الخادم الملعلوماتي (سيرفر) الذي تستعمله المنصة من أجل إدخال محتوياتها للبيوت الإيطالية يعادل التواجد الفعلي في التراب الإيطالي . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق ليس سوى مرحلة أولى و بأنه لم يتم لحد الآن استهداف أي مسير أو رئيس في (نيتفيليكس).

وسبق للمدعين العامين أن أصدروا قرارات مماثلة ضد عمالقة أمريكيين آخرين في قطاع التكنولوجيا ، من ضمنهم آبل و أمازون و فيسبوك و حصلت خزينة الدولة على الملايير من الأورو من خلال غرامات و ضرائب متأخرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - يونس الخميس 03 أكتوبر 2019 - 17:58
في المغرب كذالك هناك ما يزيد عن مليون مشترك فلم لا تتجه حكومتنا في نفس النهج بدل استهداف جيوب المواطنين كلما اهتزت مزانيتها.
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