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كُتّاب وآراء
القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا ضد منصة "نيتفيليكس"
فتح القضاء الإيطالي، اليوم الخميس، تحقيقا ضد "نيتفيليكس" من أجل الاشتباه في التهرب الضريبي .
و ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدعين العامين في ميلانو أصدروا قرارا يقضي بوجوب دفع منصة أقراص الفيديو عبر الانترنت (نيتفيليكس) ضرائب في إيطاليا حتى و لو لم يكن لها وجود فعلي في البلاد .
وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن نيتفيليكس بات لديها في الواقع 1,4 مليون مشترك بإيطاليا .
و بالنسبة للمدعين العامين فإن الخادم الملعلوماتي (سيرفر) الذي تستعمله المنصة من أجل إدخال محتوياتها للبيوت الإيطالية يعادل التواجد الفعلي في التراب الإيطالي . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق ليس سوى مرحلة أولى و بأنه لم يتم لحد الآن استهداف أي مسير أو رئيس في (نيتفيليكس).
وسبق للمدعين العامين أن أصدروا قرارات مماثلة ضد عمالقة أمريكيين آخرين في قطاع التكنولوجيا ، من ضمنهم آبل و أمازون و فيسبوك و حصلت خزينة الدولة على الملايير من الأورو من خلال غرامات و ضرائب متأخرة.