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كُتّاب وآراء
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم 188 مستوطنا متطرفا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الخاصة.
وأفاد مركز إعلام القدس بأن المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الخاصة التي أمنت دخولهم على مجموعات من جهة (باب المغاربة)، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين،في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.
وتتم هذه الاقتحامات من جهة (باب المغاربة) بالجدار الغربي للمسجد الأقصى.