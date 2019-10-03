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الرئيسية | خارج الحدود | "مجلس التعاون" يستنكر انتهاك أجواء دول خليجية

"مجلس التعاون" يستنكر انتهاك أجواء دول خليجية

"مجلس التعاون" يستنكر انتهاك أجواء دول خليجية
هسبريس - رويترز
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:40

اجتمع رؤساء أركان مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس بطلب من السعودية وأدانوا استخدام بعض أجواء الدول الأعضاء لتنفيذ هجمات الشهر الماضي على البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية.

وقالوا في بيان بعد الاجتماع "أدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة"

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