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كُتّاب وآراء
تواصل الحراك يؤجل 3 مباريات بالدوري الجزائري
أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عن إرجاء 3 مباريات من الجولة السابعة المقررة بعد غد السبت، إلى يوم الأحد المقبل.
وأوضحت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، أن الموضوع يخص المباريات المبرمجة في العاصمة الجزائرية ويتعلق الأمر بلقاءات شبيبة القبائل مع وفاق سطيف، و بارادو مع شباب بلوزداد، ونصر حسين داي مع جمعية عين مليلة.
ولم تشأ الرابطة الخوض في أسباب هذا القرار، واكتفت بالقول إنه خارج عن إرادتها، لكن مصادر أخرى ربطته بمخاوف أمنية.
كانت نداءات أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو للخروج في مظاهرات بعد غد السبت، في الذكرى الـ31 لأحداث أكتوبر الدامية والتي كانت سببا في انفتاح سياسي وإعلامي في الجزائر.
يشار أن الجزائر تعيش منذ 22فبراير حراكا شعبيا لا زال مستمرا رغم إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسجن عدد من كبار مسؤولي نظامه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر والتي يرفض الجزائريون اجراؤها في ظل رموز نظام بوتفليقة..