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كُتّاب وآراء
السلطات الأمنية بمصر تفرج عن أجانب معتقلين
قررت النيابة العامة في مصر، الإفراج عن جميع الأجانب الذين ألقي القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في التظاهر بالقاهرة، قبل أيام.
وقالت النيابة في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إنها "أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر في 20 شتنبر الماضي".
وأشار البيان إلى أن قرار الإخلاء جاء "بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها وذلك على ذمة القضية".
وتعهدت النيابة العامة، وفق البيان، بترحيل المفرج عنهم فورا خارج البلاد.
وذكر المصدر ذاته، أن النيابة "استجوبت عددا من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات بينها مشاركة جماعة الإخوان في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى".
ويأتي البيان إلحاقا لبيان سابق أصدرته النيابة المصرية في 26 شتنبر الماضي، أشار إلى أن السلطات "أوقفت عناصر أجنبية بمحيط أماكن تظاهرات بالقاهرة بينهم فلسطيني وآخر هولندي".
وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" في 5 مدن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وما خطة رءيس أمريكا ترامب وإسرائيل ،صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية،الا وهما ،لن يتحقق باْذن الله…لانه معارض لسنة الحياة والعدل الإلاهي…ومن يشك في ذالك فهو واهم لا محالة…لذا وجب الصمود المستمر لذا الشعوب العربية ،التي لم تنسى ولن تنسى قضية فلسطين العادلة ،التي سترد لها الكرامة والمجد المفقود ،والله على كل شيء قدير…
وهكذا ان يخلد السيسي في الحكم والظلم كما لم يخلد فرعون ومن بعده من الظا