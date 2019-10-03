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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الأمنية بمصر تفرج عن أجانب معتقلين

السلطات الأمنية بمصر تفرج عن أجانب معتقلين

السلطات الأمنية بمصر تفرج عن أجانب معتقلين
هسبريس - متابعة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 20:47

قررت النيابة العامة في مصر، الإفراج عن جميع الأجانب الذين ألقي القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في التظاهر بالقاهرة، قبل أيام.

وقالت النيابة في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إنها "أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر في 20 شتنبر الماضي".

وأشار البيان إلى أن قرار الإخلاء جاء "بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها وذلك على ذمة القضية".

وتعهدت النيابة العامة، وفق البيان، بترحيل المفرج عنهم فورا خارج البلاد.

وذكر المصدر ذاته، أن النيابة "استجوبت عددا من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات بينها مشاركة جماعة الإخوان في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى".

ويأتي البيان إلحاقا لبيان سابق أصدرته النيابة المصرية في 26 شتنبر الماضي، أشار إلى أن السلطات "أوقفت عناصر أجنبية بمحيط أماكن تظاهرات بالقاهرة بينهم فلسطيني وآخر هولندي".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" في 5 مدن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - yaaaaaaaaadris الخميس 03 أكتوبر 2019 - 21:02
عصا الأمن الغليظة و القوة المفرطة هي التي تميز الأنظمة الإنقلابية في تعاطيها مع أنين الشعب
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5
2 - غ،ص،مغربي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 21:22
يجب أخذ الحيطة والحضر ،لمستقبل ثورة الجزاير أو غيها في المنطقة ،حيث اَي نجاح لها سيسرع في ازال اسراءيل ولا شك ،لهذا وجب الصمود من الشعوب المعنية حتى تحقق أهدافها ،وليس كمصر التي خدع بعض حكامها لارضاء اسراءيل ،وأقاموا بالانقلاب على شعوبهم،والكل يعلم ان اسراءيل كانت نتيجة خذلان حكام العرب منذ سنة ١٩٤٨ ولحد الان كما يعلم الجميع،وبمساعدة أمريكا استطاعوا ان يبطلوا ثورات الشعوب العربية،التي أصبحت خريفا مظلما،وما يحدث في ليبيا واليمن وغيرها الا ذليل قاطع على معاكسة الثورات العربية ،ومحاولة تاخير النصر العربي في فلسطين ،ولكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ،هذه هي سنة الحياة،ولن تجد لسنة الله تبديلا…
وما خطة رءيس أمريكا ترامب وإسرائيل ،صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية،الا وهما ،لن يتحقق باْذن الله…لانه معارض لسنة الحياة والعدل الإلاهي…ومن يشك في ذالك فهو واهم لا محالة…لذا وجب الصمود المستمر لذا الشعوب العربية ،التي لم تنسى ولن تنسى قضية فلسطين العادلة ،التي سترد لها الكرامة والمجد المفقود ،والله على كل شيء قدير…
وهكذا ان يخلد السيسي في الحكم والظلم كما لم يخلد فرعون ومن بعده من الظا
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3
3 - الصراحة على عين ميكا الخميس 03 أكتوبر 2019 - 21:27
مصر أرض الفراعنة أرض الكنانة أرض الرسل والأنبياء موسى ويوسف اصبح سجن لشعب عريق وحضارة عضيمة في ضل حكم ديكتاتورية السيسي ولكن التاريخ لن ينسى ولكل طاغي نهاية.
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4
4 - العادل الخميس 03 أكتوبر 2019 - 21:42
يمكن للنظام المصري ان يقبض على الاجانب المشاركين في المظاهرات الماضية هذا من حقه ولكن ما ذنب الشعب المصري الطيب الذي يعاني الكثير من القهر و الاذلال في ظل حكم السيسي الذي سيستمر إلى غاية 2030 بذريعة انه المخلص و المنقذ للشعب من حكم الإخوان و هو يعلم بانه يكذب ، ان السيسي هو العدو الاوا للشعب و لأي حكم ديمقراطي او تداول على السلطة في مصر ، بل يكفي الشعور بالحرية و الكرامة امام الشعوب الاخرى التي هي أقل من الشعب المصري عراقة و حضارة ، اللهم حرر اخواننا المصريين من هذا السرطان امين
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