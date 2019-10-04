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الرئيسية | خارج الحدود | 5 قتلى إثر هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا

5 قتلى إثر هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا

5 قتلى إثر هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا
هسبريس - إفي
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 11:40

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون إثر هبوط اضطراري اجرته طائرة قادمة من إسبانيا، اليوم الجمعة، في مدينة لفيف الأوكرانية.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "An-12"، تقل ثمانية أشخاص؛ هم أفراد طاقم الطائرة السبعة وشخص آخر مسؤول عن الشحنة التي كانت تحملها، وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية.

وتتبع الطائرة شركة "Ukraine Air Alliance" وكانت متجهة من مدينة فيغو الإسبانية إلى مدينة اسطنبول التركية، وفقا لما أوضحه مطار لفيف على صفحته بموقع "فيسبوك".

وكان من المقرر أن تتوقف الطائرة في لفيف لتتزود بالوقود، لكنها اضطرت لإجراء هبوط اضطراري على بعد كيلومتر ونصف من مدرج الهبوط بسبب نفاد "الكروزين".

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