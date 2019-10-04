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كُتّاب وآراء
السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا
قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إن حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في البلاد قد ارتفع إلى 18 حالة في 15 ولاية.
وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في بيان، إن متوسط عمر المرضى الذين توفوا كان 50 عاما في الفئة العمرية 27-71 عاما.
وذكرت أنه تم الإبلاغ عن 1080 حالة إصابة في الرئة على الأقل، في 48 ولاية، بزيادة قدرها 275 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.
ووصف مدير المركز، روبرت ريدفيلد، الزيادة في حالات الوفاة بأنها "مقلقة للغاية".
وقال ريدفيلد: "لسوء الحظ، قد يكون هذا هو قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالتهديد الصحي المتصاعد الذي يفرضه هذا الوباء على الشعب الأمريكي ، وخاصة على الشباب والبالغين."
ولم ترد تقارير عن حدوث أي زيادة في الإصابة بالأمراض جراء السجائر الإلكترونية في أوروبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
راه هذا هو التلاعب بالعقول .. تيقولوا السجائر اﻹلكترونية تتقتل ... و زعما السجائر العادية زوينة و صحية و عامرة بالفيتامينات و ذاكشي ... الكارو كامل خايب و الله يعفو على الجميع ..