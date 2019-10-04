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الرئيسية | خارج الحدود | السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 13:56

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إن حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في البلاد قد ارتفع إلى 18 حالة في 15 ولاية.

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في بيان، إن متوسط عمر المرضى الذين توفوا كان 50 عاما في الفئة العمرية 27-71 عاما.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن 1080 حالة إصابة في الرئة على الأقل، في 48 ولاية، بزيادة قدرها 275 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصف مدير المركز، روبرت ريدفيلد، الزيادة في حالات الوفاة بأنها "مقلقة للغاية".

وقال ريدفيلد: "لسوء الحظ، قد يكون هذا هو قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالتهديد الصحي المتصاعد الذي يفرضه هذا الوباء على الشعب الأمريكي ، وخاصة على الشباب والبالغين."

ولم ترد تقارير عن حدوث أي زيادة في الإصابة بالأمراض جراء السجائر الإلكترونية في أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - OUSSAMA الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:11
و هنا عندنا في هده الأرض السعيدة يتباهون بها حيت ترى بعضهم يضع رجل فوق رجل مع النفخة الكدابة و هو يدخنها بعنجهية و عندما يعلم بوجود غير مدخنين فإنه يزيد في التدخين كأنه ينتقم منهم
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2 - فرانز كافكا الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:12
شركات التبغ اﻷميريكية معروفة تترشي الجمعيات و المنظمات الصحية كي تصدر تقارير و احصائيات كاذبة ...
راه هذا هو التلاعب بالعقول .. تيقولوا السجائر اﻹلكترونية تتقتل ... و زعما السجائر العادية زوينة و صحية و عامرة بالفيتامينات و ذاكشي ... الكارو كامل خايب و الله يعفو على الجميع ..
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9
3 - script الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 14:42
لو قاموا باحصاء موتى السجائر التقليدية لكانت تعد بمآت الألف في امريكا وحدها ولكن لوبيات التبغ هناك قوية، بتعاون مع رجال السياسة و الصحافة يتحايلون علي الرئ العام. و في اروبا نسمع عكس هده التقارير .
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