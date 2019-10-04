24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
- 5 قتلى إثر هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا
- ارتفاع حصيلة القتلى في احتجاجات حاشدة بالعراق
- السعدي: "حقيبة يتيمة" وراء قرار انسحاب التقدّميّين من الحكومة
- خرجات عالم "الموضة" .. المواد الغذائية تقتحم صناعة الملابس
التحقق من الوثائق .. مهمة أمنية دقيقة لمكافحة التزوير بالمغرب (5.00)
"الأحرار" ينتقد تدبير "بيجيدي" لملف النقل ويخشى كارثة بالبيضاء (5.00)
- بلافريج: أواجه حملة تكفير .. ولا أشجع فوضى الجنس في الشارع - (134)
- الديون الخارجية للمملكة ترتفع وتصل إلى عتبة 337 مليار درهم - (109)
- آلاف الشباب المغاربة يلجؤون إلى "القُرعة" لمعانقة "الحُلم الأمريكي" - (80)
- بنعبد الله: الاستمرار في حكومة العثماني يؤدي إلى "تمزيق الكتاب" - (66)
- حملة تسحب الباعة المتجولين من شوارع المملكة - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع حصيلة القتلى في احتجاجات حاشدة بالعراق
ذكر علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بمكافحة الفساد بلغت 38 شخصا ، بينهم 3 من رجال الأمن، وعدد المصابين 1610، منهم 359 من الأمنيين، كما تم اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ذكرت المفوضية أن عدد القتلى بلغ 31 شخصا، ثم قالت مصادر طبية أن الحصيلة تعادل 44 قتيلا.
متحدث باسم البياتي كان قد أفاد، أمس الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.
وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسب المتحدث باسم البياتي.
يذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.