ارتفاع حصيلة القتلى في احتجاجات حاشدة بالعراق

هسبريس - د.ب.أ

ذكر علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بمكافحة الفساد بلغت 38 شخصا ، بينهم 3 من رجال الأمن، وعدد المصابين 1610، منهم 359 من الأمنيين، كما تم اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ذكرت المفوضية أن عدد القتلى بلغ 31 شخصا، ثم قالت مصادر طبية أن الحصيلة تعادل 44 قتيلا.

متحدث باسم البياتي كان قد أفاد، أمس الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.

وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسب المتحدث باسم البياتي.

يذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.