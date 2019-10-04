سلطة الانتخابات: التزوير لم يعد ممكنا في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن "تزوير الانتخابات لم يعد ممكنا في ظل العمل بالتّدابير اللّازمة ونظم المراقبة التي تجعل التّلاعب بالنّتائج مستحيلا".

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، قال شرفي: "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته".

كما كشف المسؤول عن "إقبال عدد كبير من النّاخبين على التّسجيل في القوائم الانتخابية ضمن العملية التي انطلقت في 22 شتنبر؛ والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر الجاري".

وأشار رئيس الهيئة، التي تم استحداثها مؤخّرا وروّجت السّلطة الجزائرية "استقلاليتها عن الإدارة والنّظام"، إلى أن "رئاسيات 12 دجنبر ستشكل أرضية صلبة للمواعيد المقبلة، كما أنها تمثل الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة".

وأضاف محمد شرفي: "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تملك صلاحيات تمكنها من العمل بعيدا عن أي ايعاز وهي تتحمل أمانة حماية صوت الشعب و اختياره أمام التاريخ".

وكشف رئيس السّلطة نفسها، من جهة أخرى، عن مشاركة 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة، مضيفا: "سيتم اختيار شباب من النخبة الجامعية".