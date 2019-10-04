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الرئيسية | خارج الحدود | مهاجم مقر للشرطة يثير حيرة المحقّقين في باريس

مهاجم مقر للشرطة يثير حيرة المحقّقين في باريس

مهاجم مقر للشرطة يثير حيرة المحقّقين في باريس
غـ.دانيل و بـ.لوجاندر من باريس*
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 16:35

هل هو ضرب من الجنون أم اعتداء جهادي؟ يسعى المحققون الجمعة إلى معرفة دوافع موظف في الشرطة قام بقتل أربعة من عناصر الشرطة الفرنسيين طعنا بسكين، في هجوم غير مسبوق ضرب قلب مؤسسة تمر بأزمة.

وذكر مصدر قريب من الملف أن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق تحدثت أمام المحققين عن "سلوك غير عاد ومضطرب" لزوجها، ميكايل هـ (45 عاما)، عشية تنفيذه عمله.

قتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، ظهر الخميس، أربعة عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة لشرطة باريس، في الوسط التاريخي للعاصمة بالقرب من كاتدرائية نوتردام.

وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تفتيش جرت الخميس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا ويعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة.

ومازال يجري الجمعة فحص مواد معلوماتية تمت مصادرتها.

وأوضح مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن فرضية الخلاف المهني التي طرحت أولا ليست مرجحة، وكل الاحتمالات تدرس بما فيها التطرف.

ردا على سؤال الخميس، قالت جارة للزوجين لفرانس برس إن المهاجم "شخص هادئ جدا"، كان "يذهب إلى المسجد لكن ممارسته (للدين) طبيعية". وذكر سكان أن الزوجين لديهما طفلان في الثالثة والتاسعة من العمر.

لا إشارة تنذر بأي شيء

فتحت نيابة باريس تحقيقا في اتهامات بالقتل العمد بدون أي توصيف إرهابي. لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مازالت تتابع الملف عن كثب.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بأن الرجل المصاب بالصمم "لم تظهر لديه أي صعوبات مرتبطة بالسلوك" أو"أي إشارة تنذر بشيء ما".

من جهتها، قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي الجمعة: "ليس لأن شخصا ما مسلم فهو إرهابي. اعتناق الإسلام ليس مؤشرا آليا على التطرف".

وبينما مازالت دوافع القاتل مجهولة، أدرجت قوات حفظ النظام على لائحة أهداف الجماعات الجهادية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، بينما تشهد فرنسا منذ 2015 موجة اعتداءات إسلامية غير مسبوقة أسفرت عن سقوط 251 قتيلا.

وكان عناصر الأمن وقد بدا عليهم التأثر يتمركزون أمام مبنى قيادة الشرطة صباح الجمعة. وقال موظف إن الهجوم "هزنا بعمق ولم نتوقع حدوثه هنا". ويعمل هذا الموظف مع سيدة جرحت في الهجوم.

وعنونت صحيفة "لوباريزيان" الجمعة: "الشرطة تلقت ضربة في القلب".

استياء في الشرطة

قتل المهاجم الذي كان مسلحا بسكين مطبخ شرطيين اثنين وموظفا إداريا في مكتبين في الطابق الأول من المبنى، حسبما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وبعد ذلك هاجم سيدتين على سلم، هما شرطية وموظفة في إدارة شؤون الموظفين. وقد أصيبت الأولى بجروح قاتلة بينما نقلت الثانية إلى المستشفى ولم تعد حالتها الصحية تثير قلقا.

وبعد ذلك نزل ميكايل هـ. إلى باحة المبنى حيث تم قتله.

وجرح موظف آخر ونقل إلى المستشفى. وقال مصدر قضائي صباح الجمعة إن حياته ليست مهددة.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه "مأساة حقيقية".

ويأتي هذا الاعتداء غداة مشاركة آلاف من عناصر الشرطة في باريس في "مسيرة غضب"، في تحرّك غير مسبوق منذ نحو عشرين عاماً.

ويأتي هذا التحرك بسبب زيادة أعباء الخدمة والتوتر المتصل بحراك "السترات الصفر" ضدّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس ماكرون، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار داخل الشرطة (52 منذ يناير).

وذكرت منظمات نقابية أن 26 ألف شخص شاركوا في التحرّك. ويبلغ عدد أفراد الشرطة نحو 150 ألفا.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابراهيم الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 16:44
ههه عاوتاني اعتنق الاسلام ... اودي لا حول و لا قوة الا بالله مال الاسلام هو السبب زعمة ؟!
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2 - خالد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:12
الشرطة المغربية كانت تعمل يوميا لعدة شهور في حراك الريف اما في فرنسا فيوما واحدا في الاسبوع و يشتكون من اعباء السترات الصفراء
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3 - بنبحدو أبو ياسر الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:17
الغريب في الامر هو ان اعتناقه للإسلام أُخِذَ بعين الاعتبار واستعمِل ضده عبر وسائل الإعلام ليصبح جريمته الأولى.
في نظري الإقصاء والإهمال الذي كان يتعرض لهما من طرف رؤساءه ومسؤوليه في حياته المهنية هو السبب في هيجانه ذلك اليوم. يعاني هو وزوجته من نظرات الناس المستهزأة إليهما لكونهما صُمٌّ ويعاني في عمله من كلام زملاءه الرذيل نحوه إقصاءه من كل ترقية في عمله مما دفعه الى ارتكاب جريمة شنعاء راح ضحيتها أناس أبرياء. ترك أبناءه لليتم وقساوة الدنيا وجرد الآخرين من الحياة ، وابناءهم وذويهم من العيش معهم.
خسر كل شيئ في الدنيا والآخرة.
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4 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:20
كل الادلة تدل على الشخص والى عشية ماقبل قيامه بالطعن لزملائه كان متزنا وهادئا بل يعتبر مسلما معتدلا وليس متطرفا ولكن التحقيقات يجب ان تركز على ظروف اشتغاله والأعباء الاجتماعية التي كان يعاني منها بما فيها اضطرابات ناتجة عن العمل التي جعلت الشرطة تقوم بحراكها الاحتجاجي هذه السنة ضد ضغوط العمل مع استمرار انتفاضة ذوي البذلات الصفراء والتي أدت الى انتحار اكثر من اثنين وخمسين شرطيا منذ بداية السنة الجارية من هنا يبدأ التحقيق ولا ينتهي ...ولاعلاقة للطعن المؤدي للقتل باي جماعة متطرفة ...
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5 - الواقعي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:27
ملي كيمشي المسجد راه التهمة واجدة .
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6 - le faucon الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:34
هل اعتنق الاسلام حقا و مذا عن ديانة زوجته
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