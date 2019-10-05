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كُتّاب وآراء
الجزائريون يطالبون بتطهير النخبة الحاكمة وتطليق الجيش للسياسة
ردّد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر، اليوم الجمعة، هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة.
تأتي المظاهرات في العاصمة الجزائرية ومدن عديدة أخرى في أعقاب فتوى أصدرها رجل دين مستقل بارز هذا الأسبوع يحث فيها الناس على التصويت في انتخابات دجنبر التي يؤيدها الجيش؛ لكن المحتجين يعارضونها.
وتمثل الفتوى، وفتوى أخرى صدرت قبل أسبوعين، أول تعليق مهم على الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، من جانب كبار رجال الدين المستقلين، وقد تؤثر على موقف الجزائريين المحافظين.
ويرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في دجنبر هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية القائم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل.
لكن المحتجين يرفضون الانتخابات، ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة.
ونشر الشيخ الأخضر الزاوي، وهو رجل دين محافظ معروف، فتوى يوم الأربعاء، قال فيها إن أي بلد مسلم لا يمكن أن يكون بلا قيادة.
وأضاف أنه عندما توفي النبي محمد لم يدفن قبل أن يختار صحابته خليفة للمسلمين.
وقال رجل دين آخر، هو الشيخ شمس الدين بوروبي، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا بعنوان "انصحوني" يجيب فيه عن أسئلة الناس الدينية، الشهر الماضي إن من غير الجائز أن تظل الجزائر بلا رئيس.
ودخلت الجزائر في أزمة في فبراير، عندما اندلعت احتجاجات حاشدة لمنع بوتفليقة المسن المريض من الترشح لولاية خامسة في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليوز.
وتنحى بوتفليقة في 2 أبريل، وتأجلت الانتخابات. خلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد؛ لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات.
ويقول المحتجون، الذين لا تجمعهم قيادة واحدة تحت مظلتها، إن الاعتقالات التي تمت حتى الآن غير كافية، ويطالبون بإزالة ما تبقى من النخبة الحاكمة؛ بمن فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.