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كُتّاب وآراء
ترامب يعلق دخول مهاجرين بسبب الرعاية الصحية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بتعليق دخول المهاجرين الذي لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.
وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ وإنه سيسري ابتداء من الثالث من نونبر.
وجعل ترامب خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته. وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.
وقال ترامب في الإعلان " على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية". وقال إن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
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