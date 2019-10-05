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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلق دخول مهاجرين بسبب الرعاية الصحية

ترامب يعلق دخول مهاجرين بسبب الرعاية الصحية

ترامب يعلق دخول مهاجرين بسبب الرعاية الصحية
هسبريس - رويترز
السبت 05 أكتوبر 2019 - 19:40

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بتعليق دخول المهاجرين الذي لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ وإنه سيسري ابتداء من الثالث من نونبر.

وجعل ترامب خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته. وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

وقال ترامب في الإعلان " على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية". وقال إن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - HelenHok السبت 05 أكتوبر 2019 - 20:15
مرحبا.

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شكرا
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-2
2 - إنسان بني أصيل هنا وهناك السبت 05 أكتوبر 2019 - 20:55
أليس السيد ترامب بدوره إبن مهاجر استحود على ارض وخيرات الهنود الحمر بدون تأشيرة وقضى على ثراتهم الى الأبد ؟
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