24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا (5.00)

  2. منتخبون ينتقدون "فوضى ليديك" في الدار البيضاء (5.00)

  3. تحرك أمنيّ لمكافحة العصابات (5.00)

  4. استخدام الكاميرات المحمولة يوطد الاحترام بين المواطنين والأمنيين (5.00)

  5. جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات
هسبريس - متابعة
السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:36

انطلقت صباح اليوم السبت في الإمارات عملية التصويت في "اليوم الرئيسي" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ويشارك في هذه الانتخابات الرابعة من نوعها بالإمارات 337 ألف و738 ناخبا مقارنة 224 ألف و281 عام 2015، أي بزيادة 50.5 بالمائة.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن هذه الاستحقاقات ستجرى عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق البلاد، مضيفة أن عملية التصويت ستنتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت اللجنة قد اعتمدت جدولا زمنيا لهذه الانتخابات، تضمن فترة تصويت مبكر امتدت من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، وهو إجراء يتيح للناخبين التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات اليوم الذي سيشهد أيضا إعلان نتائج الفرز الأولية على أن تبدأ فترة الطعون غدا في حين يتم في 13 أكتوبر إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية، علما بأنه تم ايضا تحديد فترة للتصويت خارج الإمارات على مدى يومي 22 و23 شتنبر الماضي.

وتتميز هذه الدورة الرابعة من الانتخابات في الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعد السلطة الرابعة في الدولة، وله دور برلماني واستشاري، يتشكل من أربعين عضوا يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، فيما يتم انتخاب النصف الآخر من قبل الشعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.