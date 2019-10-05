انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

هسبريس - متابعة

انطلقت صباح اليوم السبت في الإمارات عملية التصويت في "اليوم الرئيسي" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ويشارك في هذه الانتخابات الرابعة من نوعها بالإمارات 337 ألف و738 ناخبا مقارنة 224 ألف و281 عام 2015، أي بزيادة 50.5 بالمائة.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن هذه الاستحقاقات ستجرى عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق البلاد، مضيفة أن عملية التصويت ستنتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت اللجنة قد اعتمدت جدولا زمنيا لهذه الانتخابات، تضمن فترة تصويت مبكر امتدت من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، وهو إجراء يتيح للناخبين التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات اليوم الذي سيشهد أيضا إعلان نتائج الفرز الأولية على أن تبدأ فترة الطعون غدا في حين يتم في 13 أكتوبر إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية، علما بأنه تم ايضا تحديد فترة للتصويت خارج الإمارات على مدى يومي 22 و23 شتنبر الماضي.

وتتميز هذه الدورة الرابعة من الانتخابات في الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعد السلطة الرابعة في الدولة، وله دور برلماني واستشاري، يتشكل من أربعين عضوا يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، فيما يتم انتخاب النصف الآخر من قبل الشعب.