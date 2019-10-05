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الرئيسية | خارج الحدود | بكين تعلن نجاح إطلاق "قمر مراقبة" بدقة عالية

بكين تعلن نجاح إطلاق "قمر مراقبة" بدقة عالية

بكين تعلن نجاح إطلاق "قمر مراقبة" بدقة عالية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 أكتوبر 2019 - 22:40

ذكر تقرير إخباري أن الصين أطلقت إلى الفضاء قمرا صناعيا للمراقبة.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" فقد جرى إطلاق قمر المراقبة من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية، بمقاطعة شانشي شمال البلاد.

وأطلق القمر "قاوفن-10"على متن الصاروخ الحامل "لونج مارتش - 4 سي"، وقد دخل المدار المقرر له بنجاح. وكانت هذه مهمة الإطلاق رقم 314 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

وبحسب ما أوردته "شينخوا"؛ سيعمل قمر الاستشعار عن بعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض، يهدف إلى توفير صور بدقة أقل من متر.

وسيستخدم "قاوفن-10" في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل، فضلا عن المساعدة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. كما يمكن للقمر أن يساعد في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل مبادرة الحزام والطريق.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ الحامل بواسطة "أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي" التابعة لشركة "الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

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