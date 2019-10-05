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غوتيريس يطلب انتخابات "سليمة وشفافة" بتونس

غوتيريس يطلب انتخابات "سليمة وشفافة" بتونس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 أكتوبر 2019 - 20:45

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء انتخابات "شفافة وسليمة" في تونس، حيث سيتوجه الناخبون يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان قبل أسبوع من انتخابات الدور الثاني للرئاسية.

وقال غوتيريس في بيان نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بتونس: "نحن نتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية، وإذ نشيد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر الماضي، فإننا ندعو إلى إجراء انتخابات سليمة وشفافة للبرلمان في السادس من أكتوبر الجاري، وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13"، من نفس الشهر.

وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وضعا مربكا ومعقدا بسبب إيقاف المرشح الرئاسي رجل الأعمال وقطب الإعلام والإشهار، نبيل القروي منذ 23 غشت الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بفساد مالي.

ونجح القروي، وهو رهن الإيقاف، في المرور إلى الدور الثاني مع المرشح المستقل والمتصدر قيس سعيد، ولكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية التي بدأت منذ الخميس الماضي، وكذلك المناظرة التلفزيونية كما حدث في الدور الأول أيضا.

ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محاميي القروي للإفراج عنه حتى يشارك في الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية.

وقال غوتيريس: "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نذكر السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سليمة وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".

وهذه ثاني انتخابات رئاسية في الديمقراطية الناشئة بتونس منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

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