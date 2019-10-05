محكمة مصرية تصدر أحكاما في ملف مجلس الوزراء

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة ثلاثة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، خمسة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه. وقضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى".

وتعود أحداث هذه القضية إلى عام 2011 عقب "ثورة 25 يناير"، التي أسفرت عن تخلي الرئيس المصري حسنى مبارك الأسبق عن منصبه.