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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسمح للنساء باستئجار الفنادق دون محرم‎

السعودية تسمح للنساء باستئجار الفنادق دون محرم‎

السعودية تسمح للنساء باستئجار الفنادق دون محرم‎
ستيفن كالين
السبت 05 أكتوبر 2019 - 16:40

أعلنت السعودية إعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، بعدما أعلنت المملكة عن نظام جديد للتأشيرة السياحية لجذب السياح.

وأصبح من الممكن أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق دون محرم.

وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقريرا نشرته صحيفة عكاظ أمس الجمعة، وأشارت فيه إلى إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق.

وأضافت أن السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق دون محرم بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.

وفتحت السعودية أبوابها على مصراعيها الأسبوع الماضي أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

وفي هذا الإطار، أجازت المملكة للزائرات عدم ارتداء العباءة السوداء لكنها تلزمهن بارتداء ملابس محتشمة.

وتهدف السلطات لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030.

ويقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علال السبت 05 أكتوبر 2019 - 17:00
الانفتاح على العالم اقتصاديا وثقافيا اجتماعيا هو الطريق الميثالي لتنمية المملكة السعودية وتنزلا لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفقه الله.
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