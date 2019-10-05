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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا ترجح "تطرف" منفذ الهجوم على مقر شرطة

فرنسا ترجح "تطرف" منفذ الهجوم على مقر شرطة

فرنسا ترجح "تطرف" منفذ الهجوم على مقر شرطة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 أكتوبر 2019 - 17:35

قال ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب إن التحقيق رصد مؤشرات على "تطرف كامن" لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس.

واعتنق المهاجم البالغ من العمر 45 عاما الإسلام قبل نحو عشر سنوات. وكان يعمل في مقر الشرطة الذي نفذ فيه الهجوم منذ أعوام.

وقال ممثل الادعاء اليوم السبت إن المهاجم تبادل 33 رسالة نصية مع زوجته قبل تنفيذ الهجوم جميعها ذات طبيعة دينية.

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