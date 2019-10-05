"إقبال جيد" للناخبين على مراكز الاقتراع في الإمارات

هسبريس - د.ب.أ

شهدت عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دولة الإمارات العربية المتحدة "إقبالا جيدا" اليوم السبت، وفق ما ذكره مسؤولو اللجنة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت اليوم انتخابات المجلس في 39 مركزا انتخابيا تغطي أنحاء البلاد، لاختيار 20 نائبا برلمانيا من بين 478 مرشحا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحا في إمارة أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و53 في الفجيرة، و26 في عجمان، إضافة إلى 19 في أم القيوين.

وتوافد الإماراتيون على لجان التصويت بداية من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي. وتسير عملية التصويت بسهولة، ودون أي ملاحظات.

وقال الناخب خالد الزعابي إنه جاء مع أشقائه للتصويت في الانتخابات، ولم يستغرق الإدلاء بأصواتهم سوى 5 دقائق، وأوضح أن مركز الاقتراع في مركز دبي التجاري العالمي يضم متطوعين يستقبلون الناخب ويشرحون له كيفية التصويت الإلكتروني، ويوجهونه لأجهزة التصويت، "ما يجعل عملية الاقتراع سلسلة وتنتهي في دقائق".

وقالت الناخبة منى آل علي إنها توجهت إلى مركز التصويت بنادي الشطرنج في الشارقة بصحبة أبنائها من أجل الإدلاء بأصواتهم، "تلبية لنداء الوطن، وتعزيز التجربة البرلمانية في الدولة"، وأضافت أنها "سعيدة بالمنافسة القوية للمرأة في هذه الانتخابات"، وزادت: "أعتقد أن تجربة المرأة في البرلمان خلال الدورات الماضية كانت ناجحة، وحفزت كثيرا من النساء لخوض المعركة الانتخابية هذا العام".

وقال مسؤولون من اللجنة الوطنية للانتخابات إن 1170 متطوعا ومتطوعة من أبناء الإمارات موجودون في المراكز الانتخابية لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين، "والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة".