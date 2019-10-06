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الرئيسية | خارج الحدود | 7 نساء يتصدرن الفائزين في انتخابات الإمارات

7 نساء يتصدرن الفائزين في انتخابات الإمارات

7 نساء يتصدرن الفائزين في انتخابات الإمارات
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 00:35

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات القائمة الأولية للفائزين في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وفاز عن إمارة أبوظبي المرشح سهيل نخيرة سهيل العامري بـ2624 صوتاً، تلاه في المركز الثاني خلفان راشد الشامسي بـ2495 صوتاً، وناعمة محمد المنصوري بـ444 صوتاً، وموزة محمد مسلم العامري بـ370 صوتاً.

وفي إمارة دبي تصدر حمد أحمد سلطان الرحومي بـ1517 صوتاً، تلاه أسامة أحمد الشعفار بـ1032 صوتاً، ومريم ماجد خلفان بن ثنية بـ374 صوتا، وسارة محمد أمين فلكناز بـ333 صوتا.

وفي الشارقة تصدر المرشح حميد علي العبار الشامسي بـ1227 صوتاً، تلاه عدنان حمد الحمادي بـ985 صوتاً، وجاء في المركز الثالث عبيد خلفان عبيد الغول بـ947 صوتا.

وفي رأس الخيمة، تصدر يوسف عبدالله الشحي بـ 2569 صوتاً، تلاه سعيد راشد العابدي بـ1949 صوتاً، وأحمد عبدالله محمد الشحي بـ1501 صوت.

وفي عجمان، فاز أحمد محمد أبو شهاب السويدي بـ660 صوتاً، وهند حميد بن هندي العليلي بـ114 صوتاً. وفي الفجيرة، فاز محمد أحمد اليماحي بإجمالي 2160 صوتاً، تلته صابرين حسن اليماحي بإجمالي 955 صوتاً.

وأخيراً فاز في أم القيوين محمد عيسى الكشف بمجموع 919 صوتاً، تلته عذراء حسن حميد بن ركاض بإجمالي 270 صوتاً.

وشهدت العملية الانتخابية تنافس 175 امرأة على 7 مقاعد بالانتخاب، بعد قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد تخصيص نسبة 50 بالمائة من مقاعد المجلس للمرأة، بينما يتم اختيار 20 مرشحا ومرشحة آخرين لمقاعد المجلس من قبل حكام الإمارات.

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