اتفاق مع الحكومة ينهي إضراب المعلّمين في الأردن

هسبريس ـ مُتابعة

توصلت حكومة عمّان إلى اتفاق مع نقابة المعلمين الأردنية لإنهاء إضراب، استمر أربعة أسابيع ويعد الأطول في تاريخ البلد، أثر على 80 ألف معلم وأكثر من مليون ونصف من المتمدرسين.

وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية،مبارك أبو يامين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، عن إنتهاء الإضراب "الأطول في تاريخ الأردن".

وينص الاتفاق على حصول المعلمين على علاوات تتراوح بين 35% و75%، حسب الدرجة الوظيفية لكل مدرس، وسيطبق اعتبارا من العام المقبل، ملبيا المطلب الأساسي الذي بدأ من أجله الإضراب في بلد يعيش أزمة اقتصادية في الوقت الراهن.

وجاء الاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين عقب ثلاث جولات من المفاوضات. بينما كان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قد اعتذر عن "حدث انتقص من كرامة المعلمين"، في إشارة للعنف الذي لجأت إليه قوات الأمن خلال مظاهرة للمعلمين نظمت في 5 شتنبر الماضي، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء في جبل عمان.

ودفع هذا العنف المعلمين إلى تنظيم إضراب مفتوح، بدأ في الثامن من شتنبر الماضي، مطالبين بزيادة الرواتب الأساسية بنسبة 50% واعتذار من الحكومة.

وأثر الإضراب على أربعة آلاف مدرسة حكومية، وأبقي أكثر من مليون ونصف من المتمدرسين بعيدا عن صفوفهم الدراسية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.