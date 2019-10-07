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كُتّاب وآراء
روسيا تستعد لحرب رقمية على الأقمار الاصطناعية
أعلن رئيس أركان الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء الجوية الروسية، أناتولي نيستيتشوك، أن روسيا تطور وسيلة تحمي الأقمار الاصطناعية في المدار من التدخل الإلكتروني، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أمس الأحد.
وقال نيستيتشوك في مقابلة مع محطة إذاعة "صدى موسكو": "من المرجح أن يفكر الأعداء المحتملون في تعطيل الأقمار الاصطناعية عن طريق التدخل الإلكتروني".
وأضاف أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه بإحكام شديد، بإنشاء أنظمة تحمي مجموعتها المدارية من التأثيرات الخارجية، بما في ذلك التأثيرات اللاسلكية الإلكترونية.
وأشار المسؤول إلى أن الموضوع الآن مغلق، ولكنه أكد أنه تم إجراء الكثير من الأعمال تخص هذا الاتجاه. كما أكد نيستيتشوك أن اختبارات الطيران للقمر الاصطناعي الجديد "جلوناس-كي" قد اكتملت الآن.