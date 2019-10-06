موسكو ترفض استجواب برلمانية روسية بنيويورك

هسبريس ـ مُتابعة

أرسلت السفارة الروسية لدى واشنطن احتجاجا إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعد استجواب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لنائبة بالبرلمان الروسي في مطار نيويورك.

وقالت السفارة الروسية، في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، إن مكتب التحقيقات الاتحادي استجوب النائبة الروسية إنجا ياماشيفا لمدة ساعة لدى وصولها إلى نيويورك. ولم تحدد في أي مطار.

وأضافت نقلا عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف: "طُلب منها الانتقال إلى غرفة منفصلة، وعرف أحد ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي نفسه، وبدأ استجوابها لمدة ساعة".

وأضاف السفير: "فضلا عن ذلك، عرض عليها اللقاء مع ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في سياق مختلف غير رسمي لمواصلة الحديث".

وقالت السفارة إن ياماشيفا، التي حصلت على تأشيرة دخول، سافرت إلى الولايات المتحدة لحضور منتدى حوار "فورت روس" الذي يبدأ في كاليفورنيا اليوم الأحد.

وتتولى ياماشيفا شؤون تنسيق العلاقات مع الكونغرس الأمريكي في مجلس النواب (الدوما) في روسيا.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما: "أفعال الولايات المتحدة الأمريكية تمثل انتهاكا آخر لالتزاماتها الدولية".