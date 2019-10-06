24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "المغرب الأخضر" ينجح في نقل الزعفران الحر إلى "قرويات بولمان" (5.00)

  2. بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)

  3. بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)

  4. شوقي يغنّي للأمن الوطني (5.00)

  5. "بنك المغرب" يُلزم المصارف بإقفال الحسابات المتوقفة عن التشغيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقترح اتفاقيات عدم اعتداء على دول خليجية

إسرائيل تقترح اتفاقيات عدم اعتداء على دول خليجية

إسرائيل تقترح اتفاقيات عدم اعتداء على دول خليجية
هسبريس ـ إفي
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 14:55

تتطلع إسرائيل إلى تعزيز صلاتها مع دول عربية في منطقة الخليج، واقترحت عليها التوصل إلى "اتفاقيات عدم اعتداء" يمكن أن تكون الخطوة السابقة لإبرام معاهدات سلام، حسب ما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال كاتس: "قمت مؤخرا، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بالترويج لمبادرة دبلوماسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول العربية بالخليج". وقد قدم الخطة إلى نظرائه في بلدان لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها بشكل رسمي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نظمت في نيويورك آواخر شتنبر الماضي.

وقال كاتس، الذي لم يحدد هوية الدول التي التقى بمسؤوليها، إن "التوصل إلى إلتزام مع دول الخليج سيكون خطوة تاريخية من شأنها أن تفتح الباب أمام التعاون المدني مع إسرائيل حتى توقيع معاهدات سلام"، وفق تعبيره.

وأثناء إقامته في أمريكا ناقش الوزير اقتراحه أيضا مع مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الذي سيترك منصبه قريبا ويعمل في ما يسمى "صفقة القرن"، وهي خطة تبتغي إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت الإدارة الأمريكية تعدها منذ عامين، لكنها لم تقدم بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.