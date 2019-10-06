الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى الحدود السورية

هسبريس - د.ب.أ

واصل الجيش التركي، اليوم الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الحدود السورية قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وقال عضو في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية: "وصلت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجيش التركي إلى منطقة اقجة قلعة المقابلة لمدينة تل أبيض السورية، وتوجهت تلك الآليات إلى شرق المدينة التي يتوقع دخول الجيش التركي منها خلال الساعات المقبلة".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن "القوات التركية دفعت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة وقامت بقطع الطريق الحدودي شرق مدينة اقجه قلعة عن السيارات المدنية، وأن دخول القوات التركية ربما يتم من شرق مدينة تل أبيض"، مشيراً إلى أن "الدخول سوف يكون من الجيش التركي فقط، على أن تتبعهم مجموعات تابعة للجيش الوطني".

وكشف المصدر "وصول العشرات من سيارات الإسعاف التركية إلى مدينتي شانلي اورفا واقجه قلعة، ووضعت جميع المراكز الطبية في المدينتين بحالة طوارئ".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن "بلاده باتت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات في سوريا". وقال إن "تركيا ملت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وسوف نقدم على هذه العملية ونقضي على وجود المنظمات الإرهابية على الحدود".

وقال مصدر عسكري تركي، أمس أيضا، إن "العملية العسكرية أطلق عليها اسم "نبع السلام"، وسوف تنطلق خلال اليومين المقبلين".