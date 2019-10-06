حزب النهضة التونسي يتصدّر الانتخابات البرلمانية

هسبريس - رويترز

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة الإسلامي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سيغما كونساي) وأذاعه التلفزيون الرسمي، حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة.