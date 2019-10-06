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كُتّاب وآراء
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حزب النهضة التونسي يتصدّر الانتخابات البرلمانية
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 20:33
أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة الإسلامي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سيغما كونساي) وأذاعه التلفزيون الرسمي، حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدالسلام الأحد 06 أكتوبر 2019 - 20:41
عن اي صدارة تتحدثون علما ان الغالبية الساحقة من الشعب التونسي قد قاطع الانتخابات البرلمانية كما قاطع بالامس الانتخابات الرءاسية.
2 - omar الأحد 06 أكتوبر 2019 - 20:48
هنيئا للاخوة التونسيين
هذه نتيجة إيجابية ستحقق التوازن بين القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي
الآن سيكون التنافس بين قطبين كل منهما يقول إنه يريد العمل لصالح التونسيين
على الأقل لن تكون هناك فسيفساء من الألوان الحزبية منها الداكنة والخفيفة والمزركشة والجافة وهلم جرا مما يفقد النقاش جوهره بل حتى جدواه
الآن إما تحالف التيارين او البحث كل منهما على حليف ثم ينطلق العمل وفي المواجهة معارضة لن تكون الا قوية
هكذا ستتحسن الأمور في تونس أولا لأن هناك امالا عريضة على هذه الإنتخابات ان تشكل انطلاقة حقيقية نحو التقدم والازدهار وثانيا ليسمع التونسيون الحقيقة كاملة حول الأحلام وما هو ممكن فعلا
لقد وصل الوقت الذي يجب فيه على الكل ان يسمع الايجابيات والامال ويسمع أيضا المعيقات والحقيقة المجردة
نثق باخوتنا التونسيين وبتفهمهم ونحيي حيويتهم في البحث عن الاحسن والله المعين
هذه نتيجة إيجابية ستحقق التوازن بين القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي
الآن سيكون التنافس بين قطبين كل منهما يقول إنه يريد العمل لصالح التونسيين
على الأقل لن تكون هناك فسيفساء من الألوان الحزبية منها الداكنة والخفيفة والمزركشة والجافة وهلم جرا مما يفقد النقاش جوهره بل حتى جدواه
الآن إما تحالف التيارين او البحث كل منهما على حليف ثم ينطلق العمل وفي المواجهة معارضة لن تكون الا قوية
هكذا ستتحسن الأمور في تونس أولا لأن هناك امالا عريضة على هذه الإنتخابات ان تشكل انطلاقة حقيقية نحو التقدم والازدهار وثانيا ليسمع التونسيون الحقيقة كاملة حول الأحلام وما هو ممكن فعلا
لقد وصل الوقت الذي يجب فيه على الكل ان يسمع الايجابيات والامال ويسمع أيضا المعيقات والحقيقة المجردة
نثق باخوتنا التونسيين وبتفهمهم ونحيي حيويتهم في البحث عن الاحسن والله المعين
3 - عبد السلام اطراشلي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 20:52
بشرى غير سارت..... إذ لا زال مفعول التحذير قويا وفعالا ولم تنفع معه رياح التغيير والحداثة.....
تعليق غير لائق
-13
4 - ملاحظ الأحد 06 أكتوبر 2019 - 21:16
سلام.انها نتيجة على العموم في صالح الديموقراطية التونسية بالرغم من قلة الإقبال على صناديق الاقتراع،أما من الناحية الاجتماعية فإن حزب النهضة التونسي سيكون فرملة لكل من يتقدم بمشاريع قوانين تكون ضد الشريعة الإسلامية مثل مساواة المرأة مع الرجل في الإرث بينما في النص القرآني "حظ الذكر مثل حظ الانثيين "فلا اجتهاد مع نص.وربما سيكون دور حزب النهضة أكثر تأثيرا إذا فاز بالرئاسة الأستاذ قيس سعايد .نتمنى للديموقراطية الفتية في تونس الشقيقة التقدم والازدهار. فهي الوحيدة تقريبا بالوطن العربي المعروف بالديكتاتورية والرأي الوحيد.
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