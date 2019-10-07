صحافية تجرّ راهبا بوذيا إلى فضيحة جنسية بفيتنام

هسبريس ـ مُتابعة

قالت السلطات البوذية في فيتنام إن راهبا بوذيا، يعيش في أحد المعابد بالمنطقة الجبلية في شمال البلاد، طلب من السلطات الدينية السماح له بالتخلي عن الرهبنة بعد أن اتهمته صحافية بالتحرش الجنسي بها، وطلب خدمات جنسية منها.

ومن جانبها قالت صحافية التحقيقات نجوين ثو ترانج، التي تعمل لدى صحيفة "فو نو" (النساء) الفيتنامية، إن الراهب ثيتش تانه توان، البالغ من العمر 43 عاما، طلب خدمات جنسية منها خلال شهري يوليوز وغشت، بينما كانت تعمل على تقارير بشأن مخالفات إحدى الشركات العقارية.

وانتشرت القصة بصورة كبيرة، وتسببت في حالة من الغضب الشعبي ضد سلوك الراهب، واتهمت ترانج الراهب بأنه طلب منها أن ترسل له صورا عارية، وأن تتبادل معه الرسائل الجنسية.

واعترف توان، وهو رئيس معبد "نجا هوانج" الواقع في شمال غرب هانوي، بفعلته ضمن بيان للسلطات البوذية، وطلب منها إذنا باعتزال الرهبنة. بينما تدخلت السلطات البوذية الفيتنامية وأوقفت توان لمدة ثلاثة أشهر.