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الرئيسية | خارج الحدود | صحافية تجرّ راهبا بوذيا إلى فضيحة جنسية بفيتنام

صحافية تجرّ راهبا بوذيا إلى فضيحة جنسية بفيتنام

صحافية تجرّ راهبا بوذيا إلى فضيحة جنسية بفيتنام
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 14:45

قالت السلطات البوذية في فيتنام إن راهبا بوذيا، يعيش في أحد المعابد بالمنطقة الجبلية في شمال البلاد، طلب من السلطات الدينية السماح له بالتخلي عن الرهبنة بعد أن اتهمته صحافية بالتحرش الجنسي بها، وطلب خدمات جنسية منها.

ومن جانبها قالت صحافية التحقيقات نجوين ثو ترانج، التي تعمل لدى صحيفة "فو نو" (النساء) الفيتنامية، إن الراهب ثيتش تانه توان، البالغ من العمر 43 عاما، طلب خدمات جنسية منها خلال شهري يوليوز وغشت، بينما كانت تعمل على تقارير بشأن مخالفات إحدى الشركات العقارية.

وانتشرت القصة بصورة كبيرة، وتسببت في حالة من الغضب الشعبي ضد سلوك الراهب، واتهمت ترانج الراهب بأنه طلب منها أن ترسل له صورا عارية، وأن تتبادل معه الرسائل الجنسية.

واعترف توان، وهو رئيس معبد "نجا هوانج" الواقع في شمال غرب هانوي، بفعلته ضمن بيان للسلطات البوذية، وطلب منها إذنا باعتزال الرهبنة. بينما تدخلت السلطات البوذية الفيتنامية وأوقفت توان لمدة ثلاثة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وليد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 14:55
مثله مثل راقي بركان و الأئمة الذي يتم القبض عليهم كل شهر لاغتصابهم أطفالا و نساء ...... الفرق الوحيد هم يحاسبونهم و هنا يحاسبوننا
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4
2 - Abdelghani الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:11
سواء اكانت ديانته بوذية او هندوسية او مسيحية او يهودية او اسلامية فهم كلهم سواسية في الفضائح الجنسية وهذا البوذي فهو مثله مثل امام مسجد او فقيه او راقي فكلهم عند رويتهم للجنس اللطيف ينسون ربهم ويصبح الشيطان هو من يسيرهم الئ ان يرتكبوا معصية او ذنب او جريمة حينها يقول لهم الشيطان انني بريء مما تفعلون اني اخاف رب العالمين.اللهم الطف بنا وبعبادك المخلصين ونجنا من عذاب يوم اليم امين.
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3
3 - mjid الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:19
مدعي التدين في الغالب يكون هذفه مادي أو السلطة أو مآرب شخصية ولا تكون له صلة بالدين سوى شكله؛ والمؤمن الحقيقي في الغالب لا يدعي التدين وتجده يجمع الأخلاق الحميدة والتواضع والحفاظ على الفرائض وقمة في الإنسانية فذاك هو المؤمن الحق
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5
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