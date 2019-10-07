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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة هولندا توقف عشرات المدافعين عن البيئة

شرطة هولندا توقف عشرات المدافعين عن البيئة

شرطة هولندا توقف عشرات المدافعين عن البيئة
هسبريس ـ د.ب.أ
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 13:35

اعتقلت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام نحو 50 شخصا شاركوا في احتجاجات تابعة للحركة العالمية "إكستنكشين ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) لنشطاء التغير المناخي.

وقالت الشرطة إن المعتقلين تم احتجازهم، بصورة مؤقتة، بعد رفضهم ترك حاجز أقاموه على طريق رئيسي في وسط المدينة، مضيفة أن الاحتجاجات قد انتهت الآن.

وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة حول تغير المناخ، و خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025".

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