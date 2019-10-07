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شرطة هولندا توقف عشرات المدافعين عن البيئة
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 13:35
اعتقلت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام نحو 50 شخصا شاركوا في احتجاجات تابعة للحركة العالمية "إكستنكشين ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) لنشطاء التغير المناخي.
وقالت الشرطة إن المعتقلين تم احتجازهم، بصورة مؤقتة، بعد رفضهم ترك حاجز أقاموه على طريق رئيسي في وسط المدينة، مضيفة أن الاحتجاجات قد انتهت الآن.
وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة حول تغير المناخ، و خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025".