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الرئيسية | خارج الحدود | "تدوينات" تجر صحافيين إلى التوقيف في الجزائر

"تدوينات" تجر صحافيين إلى التوقيف في الجزائر

"تدوينات" تجر صحافيين إلى التوقيف في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 23:05

قالت منظمات حقوقية الإثنين إن القضاء الجزائري يكثف ملاحقاته لصحافيين وناشطين في حركة الاحتجاج، بسبب "تدوينات" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومثل سعيد بودور، الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، أمام النيابة العامة في وهران (350 كلم غرب العاصمة)، "من أجل ما كتبه على فيسبوك"، حسب الرابطة واللجنة الوطنية لحرية المعتقلين التي تناضل من أجل الإفراج عن "سجناء الرأي والسياسيين" الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر.

من جهة أخرى تم الأحد توقيف خمسة من عناصر تجمع العمل الشبابي، حسب ما قاله، الإثنين، عبد الوهاب فرساوي، رئيس هذه الجمعية؛ ووجهت إليهم تهم "الحض على التجمهر" و"المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني"، وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات؛ وذلك "بناء على تدوينات على فيسبوك"، مضيفا: "بالنسبة إلى المحامين الملف فارغ (..) والقضية سياسية محضة".

لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الأحد في بيان إن الملفات "ليست من طبيعة سياسية".

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