ماكرون يتوعد بـ"معركة دون هوادة" ضد الإرهاب

هسبريس - أ.ف.ب

توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بـ"معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي"، وفق تعبيره، وذلك خلال مراسيم تأبين أربعة من عناصر شرطة باريس؛ قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الاسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال ماكرون خلال مراسيم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: "سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي".

وكان ميكايل آربون صاحب الـ45 عاما، وخبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات، قتل بسكين مطبخ ثلاثة شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة؛ انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان المعتدي قد اعتنق الاسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجوم آربون تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال ماكرون: "ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون، الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003، تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين".