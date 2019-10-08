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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يتوعد بـ"معركة دون هوادة" ضد الإرهاب

ماكرون يتوعد بـ"معركة دون هوادة" ضد الإرهاب

ماكرون يتوعد بـ"معركة دون هوادة" ضد الإرهاب
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 14:35

توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بـ"معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي"، وفق تعبيره، وذلك خلال مراسيم تأبين أربعة من عناصر شرطة باريس؛ قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الاسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال ماكرون خلال مراسيم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: "سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي".

وكان ميكايل آربون صاحب الـ45 عاما، وخبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات، قتل بسكين مطبخ ثلاثة شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة؛ انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان المعتدي قد اعتنق الاسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجوم آربون تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال ماكرون: "ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون، الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003، تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - fadorfador الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:02
لقد اعتنق الارهاب و ليس الاسلام . لو عرف الاسلام حق المعرفة لكان سبب في اسلام اصدقائه و من يحيطون به لان الاسلام دين التسامح و التعايش .و الاسلام لا يحرض على القتل بل يأمرنا بارشاد الناس الى طريق الصواب
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19
2 - عادل بوموجة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:19
رحم الله الأبرياء ، نحن ضد كل أعمال العنف والإرهاب وكذلك ضد إلصاق تهمة الإرهاب بدين الله الحنيف ،ليس كل من يدعي أنه مسلم فهو مسلم مثلا يا سعادة الرئيس الفرنسي ، الإرهابي الذي قتل عشرات المسلمين في دولة انيوزيلاندا هل تحب أن نلصق التهمة بديانته المسيحية ونقول الإرهاب المسيحي أو الإرهاب اليهودي هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم مجرد قتلة يقتلون الناس لحاجة في نفس من يحركهم لضرب دين الإسلام هذا الدين الذي عنده أتباع في بلدان البيترول الذي هو الهدف الحقيقي لو كانوا الهيندوس أو عبدة القطط عندهم البيترول لقالو دين عبدة القطط دين الإرهاب والفاهم يفهم
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3
3 - فاروق الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:19
جريمة الارهابي الأخير تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس، كيف لموضف كان معروف عليه الاستقامة والاحترام وبعد ان تزوج مسلمة واعتنق الإسلام الذي تطور الى اسلام متطرف تحول الى مجرم سفاح.
جميع الجرائم الارهابية التي وقعت في فرنسا وأوربا لها علاقة بسلفيين أو اناس اعتنقوا الإسلام السلفي او تبنوا ايديولوجيته، وهذه حقيقة لاغبار عليها وكفانا من انكار ماهو واضح وضوح الشمس.
يجب تجريم السلفية بكل أنواعها ولا مكان للاسلام المتطرف والظلامية الدينية في دول الأنوار والحضارات. يجب مراقبة والإبلاغ عن السلفيين وطردهم او سجنهم بالمئبد لو تبت ضدهم أنهم يكرهون البلد او الناس الذين أطعموهم، أو صدر منهم افعال أو اقاويل متطرفة، لابعاد خطرهم من المواطنين الأحرار. على المسلمين تبني إسلام متسامح وكل من له أفكار متطرفة فلا مكان له بيننا. الطرد أو السجن.
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4 - معاذ الشامخ الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:30
الغرب يرفع شعار : " الإرهاب يوحدنا " كلما اشتدت أزماته الداخلية .
أما العالم الإسلامي فقد رفع شعار " الفساد يفرقنا " وقد التزم فعلا عبر عقود في تطبيقه .

وفي كويكب المغرب الحبيب .....كمل من راسك ....
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5 - محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:36
لو عرف رئيس فرنسا الإسلام حق المعرفة ما قال عنه أنه دين إرهاب بل للتأكد أن الإسلام دين التسامح والرحمة والسلام للعالم والإسلام يا سيادة الرئيس بريء من الإرهاب أو من أي شكل من أشكال العنف التي تلصق به لأغراض في نفوس الأعداء المتربصين وقد تكون بلادكم وسياستكم منهم فلا تتسرعوا في إصدار احكامكم قبل التأكد والتحقيق في الأمور كلها.
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