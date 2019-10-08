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كُتّاب وآراء
ماكرون يتوعد بـ"معركة دون هوادة" ضد الإرهاب
توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بـ"معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي"، وفق تعبيره، وذلك خلال مراسيم تأبين أربعة من عناصر شرطة باريس؛ قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الاسلام وتبنى أفكارا متطرفة.
وقال ماكرون خلال مراسيم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: "سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي".
وكان ميكايل آربون صاحب الـ45 عاما، وخبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات، قتل بسكين مطبخ ثلاثة شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة؛ انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.
وكان المعتدي قد اعتنق الاسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.
وأثار هجوم آربون تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.
وقال ماكرون: "ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون، الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003، تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
جميع الجرائم الارهابية التي وقعت في فرنسا وأوربا لها علاقة بسلفيين أو اناس اعتنقوا الإسلام السلفي او تبنوا ايديولوجيته، وهذه حقيقة لاغبار عليها وكفانا من انكار ماهو واضح وضوح الشمس.
يجب تجريم السلفية بكل أنواعها ولا مكان للاسلام المتطرف والظلامية الدينية في دول الأنوار والحضارات. يجب مراقبة والإبلاغ عن السلفيين وطردهم او سجنهم بالمئبد لو تبت ضدهم أنهم يكرهون البلد او الناس الذين أطعموهم، أو صدر منهم افعال أو اقاويل متطرفة، لابعاد خطرهم من المواطنين الأحرار. على المسلمين تبني إسلام متسامح وكل من له أفكار متطرفة فلا مكان له بيننا. الطرد أو السجن.
أما العالم الإسلامي فقد رفع شعار " الفساد يفرقنا " وقد التزم فعلا عبر عقود في تطبيقه .
وفي كويكب المغرب الحبيب .....كمل من راسك ....