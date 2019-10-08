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الرئيسية | خارج الحدود | غالبية البرلمان الإيطالي تقرّ خفض عدد النواب

غالبية البرلمان الإيطالي تقرّ خفض عدد النواب

غالبية البرلمان الإيطالي تقرّ خفض عدد النواب
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:35

صوت النواب الإيطاليون الثلاثاء بغالبية ساحقة على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب في البرلمان، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 2.5 مليار أورو خلال 5 سنوات.

وأيد 553 نائبا هذا التعديل مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت.

وبموجب التعديل، ينخفض عدد المشرعين من 945 إلى 600، وعددهم حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1400ً) وقبل فرنسا (925).

وينص التعديل على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

وقال الخبير القانوني غويدو نيبي مودونا لصحيفة "إل فاتو كوتيديانو": "إنه إصلاح متوازن نتائجه ممتازة"، وأضاف: "خفض عدد النواب سيدفع الأحزاب إلى اختيار مرشحيهم بعناية فائقة".

هل هذا للتمسك بالكرسي؟

وهذه المحاولة هي الثامنة في إيطاليا لخفض عدد النواب منذ 1983. لكن من المتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة لأن كافة الأحزاب متفقة حول هذه النقطة رغم رد فعل زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني الجمعة، حيث قال إن التسويات هي للتمسك بالكرسي.

واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديمقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة سالفيني.

وتؤكد حركة خمس نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.

ويعتبر دي مايو أن هذه الأموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين.

ووافق الاشتراكيون الديمقراطيون على مضض على دعم هذا التعديل بعدما كانوا معارضين، لكنهم فرضوا شروطا منها مراجعة القانون الانتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت).

ويريد الاشتراكيون الديمقراطيون إدخال النسبية على القانون الانتخابي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الاستشارات "إس سي ماكرو آدفايزرز"، لورنزو كودونيو، لفرانس برس، أنه في ظل قانون الانتخابات الساري حالياً، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلوسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني "تحقيق انتصار كبير، إذ يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان".

وبهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب "تعديل الدستور دون الحاجة إلى استفتاء شعبي"، حسب الخبير ذاته.

"لم العجلة"؟

وقال ماسيمو لوتشاني في صحيفة "إل كورييريه ديلا سيرا": "لم العجلة في خفض عدد المقاعد؟"، مشيرا إلى أن التحالف الحكومي قد ينهار قبل أي تغيير على القانون الانتخابي، وأضاف: "تفاديا لأي +مفاجآت+ يجب إطلاق الإصلاحات بالتزامن".

وهذا التصويت المقرر في وقت متأخر الثلاثاء هو الرابع حول هذا الموضوع، بعد مراحل تصويت سابقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب على كل من غرفتي البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ولم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب أعلنت أنها ستصوت لصالحه الثلاثاء.

ويمكن أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة التي يفترض أن تبدأ عام 2023.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:48
و سمعو ا الشرفة مالين تعويضات الكوزينة و السيارات و بون المازوط و القطار و السفريات من جيب دافعي الضرائب.. جميع الدول تتخذ إجراءات تقشفية لمواجهة الازمات الا بلاد الريع و البذخ رغم توالي تحذيرات الخبراء و البنك الدولي بسبب ارتفاع المديونية الخارجية و نزيف احتياطات العملة الصعبة.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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38
2 - rodeo الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:48
إيطاليا من الدول المتقدمة هل تضنون انها وصلت إلى ما وصلت إليه بأربعين وزيرا و ست مائة نائب كل واحد منهم يتقاضى أجرا كأنه يعيش في سويسرا و له امتيازات لا تعد ولا تحصى المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يكافئ الفاشلين على فشلهم
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33
3 - حميد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:49
هذا ما يجب العمل به أو تعطيل مجلس النوام إلى الابد
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25
4 - Ayoub الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:51
العقبة لعندنا فالمغرب يديرو نائب برلماني لكل إقليم و ينقصو شويا الفلوس
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0
5 - بوهالي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:51
أين نحن من إيطاليا؟ هي دولة فقير متقشفة تبحث عن المال بينما نحن دولتنا غنية من الواجب ان تصوت لصالح الزيادة في عدد النوام . و الله العضيم الى قترح عليهم شيواحد التخفيض من عدد النواب والله حتى يقتلوه . انظر ماذا وقع في حزب بنعبدالله : المصلحة و الأنانية المرضية . الله يلطف
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6 - هشام كولميمة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:52
ما رأي نوابنا الأعزاء؟ههههههه.يا أمة ضحكت من جهلها الامم...
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7 - هناك من يحب ومن يحلب وطنه الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:52
فرق شاسع بين من يحب وطنه وبين من يحلب وطنه غالبية النواب المغاربة تؤيد الزيادة في تعويضات البرلمانيين وتنقلاتهم وتقاعدهم رغم انهم لا يفعلون شيئا
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8 - OUSSAMA الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:53
و أتمنى عندنا في هده الأرض السعيدة أن يتم ألغاء مجلس المستشارين لتوفير ملايين الدراهم التي تهدر باطلا لأن أصلا مجلس النواب من المستحيل أن تجد النواب حاضرين جميعا إلا بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية من طرف جلالة الملك و أيضا من أجل الحلوى و العصير
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9 - HDA الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:54
أما في أجمل بلد في العالم فملك الموت وحده هو الكفيل بخفض عددهم...
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10 - Barca الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:54
حنا كايطالبوا الحفاظ على المعاش والامتيازات طول العمر ماساخيينش بالبزولة
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11 - عبد الله الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:54
تبارك الله الناس لي كيفكرو في مصلحة البلاد و العباد علاش مانديروش بحالهم
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12 - من خارج الوطن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:59
وهذا ما نتمناه في المغرب أيضا لأنه لا فائدة فيهم خصوصا في بلدنا المغرب و إن كنا نعرف مسبقا أن النواب المغاربة بسماعهم هذا الخبر أغلبهم قد أغمي عليه بسبب الصدمة
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13 - mohamed الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
هدا هو المعقول ماشي عندنا بغاو غير ميخطفو وزادوها كملوها بضريبة الكوارث باش هما يضربوها لجيبهم .
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14 - said الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:21
هذا مثال يقتذى به. بلد جد متطور. و هو من السبعة الكبار. و دخله القومي يفوق اكثر من 100 مرة . دخل بلدنا الفقير. ومع ذلك يتم ترشيد النفقات. لماذا لا تلغى الغرفة الثانية. في بلدنا الحبيب .وتقليص عدد أفراد الغرفة الأولى. إلى عدد معقول. ان من اهم معيقات التقدم و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. هو هذا الريع السياسي المقيت.
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15 - زكي مراك---------ش الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:24
والله ايلا الواحد كايطيح عليه الضيم ملي كايقرا بحال هاد الخبر
دولة متقدمة وغنية وماخاصها تا خير وكاتتخد إجراءات تقشفية للمصلحة العامة.........
وشي ناس فواحد البلاد كايضاربو بالطباسل على الكعكة الحكومية والريع والامتيازات والتعويضات والتقاعد المريح هههه
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16 - رضى علي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:26
هناك فرق كبير بين دولة ديمقراطية دولة الحق والقانون والمحاسبة ودولة الانتخابات الشفافة وبرامج الاحزاب المنتصرة احتراما لارادة ولتصويت الشعب !!وهناك دول اخرى تعتمد على الريع كأهم ركن للحكم والتحكم من اجل كسب الولاء لا يهمها رأي الشعب ولا انتخابات ولا برامج انتخابية !!
فلا مجال للمقارنة بين الارض والسماء
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17 - مغربي مهاجر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:27
هذا الإنجاز الديمقراطي في إيطاليا يسحق كل التنويه لأن غالبية النواب 554 مقابل 14 نائب صوتوا لصالح المبادرة.
على العكس في بلادنا النواب نائمين في سبات عميق سيستيقظون فترة الإنتخابات المقبلة للحصول تزكيات أحزابهم وتجديد ولاية جديدة لنومهم.
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18 - غريب الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:30
هذا الإصلاح الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في بلادنا الفقيرة
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19 - HASSAN الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:30
هذه هي روح المواطنة واخلاقيات الاحزاب . فلتعطوا مثالا كما يفعل جيراننا .جيراننا جغرافيا فقط ام مساءل اخرى فشتان بيننا وبينهم حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والشفافية
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20 - نادية محروز الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:31
هكذا تكون الوعود الانتخابية والبرنامج الواقعي في صالح المواطن والدولة. احزابنا المصونة تمتهن المعارضة و تبتدع في الوعود وتصطف ضد المؤسسات والسياسات الجاري بها العمل وما انتصبح جزءا من التشكيلة حتى تنسى وعود ايام المعارضة كانها غيرت المكان وتغيرت احوال المواطن. بل تدخل في المعارك المستميتة من اجل تكريس ما وعدت بانهاءه.
كثرة النواب والمستشارين واصحاب الدواوين والملحقات و السكرتاريات وعصابة من الوزراء. كلهم يمتصون خزينة الشعب ويصرفون الديون كما يحلو لهم ولا ندري الى اين ....
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21 - حسن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:32
المغاربة لم يعد لهم صبر على ما يجري في البلاد من تبدير الأموال في التفاهات وفي الامتيازات الخيالية التي يتوفر عليها المسؤولين وعن عدد الوزراء و البرلمانيين. هاد شي بزاااااااف
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22 - مواطن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:34
ما رأي البرلمانيين المغاربة المسلمون الذين تهمهم مصلحة الوطن والمواطن (حسب زعمهم إلا أن الشعب يعلم نواياهم)؟؟؟؟؟؟
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