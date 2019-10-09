مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة "هاله" الألمانية

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد اليوم الأربعاء وإنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية الواسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي. وقالت الصحيفة إن قنبلة يدوية ألقيت على مقبرة خاصة باليهود.

وكتبت الشرطة المحلية على "تويتر" "بحسب النتائج الأولية، لقي شخصان حتفهما في هاله، أطلقت عدة رصاصات. فر المشتبه بهم في سيارة. نجري عمليات بحث عاجلة، نرجو من السكان البقاء في منازلهم".

يأتي هذا الهجوم في يوم عيد الغفران، أهم الأعياد اليهودية.

وقالت شركة "دويتشه بان" المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا إن محطة القطارات الرئيسية في هاله أغلقت.