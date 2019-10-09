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الرئيسية | خارج الحدود | بارزاني: دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والسلاح

بارزاني: دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والسلاح

بارزاني: دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والسلاح
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 19:14

وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قال مؤخرا إن الأكراد حصلوا على أموال وسلاح مقابل تعاونهم مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سورية.

وكتب بارزاني، على حسابه على موقع تويتر :"عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء العلم بأن شعب كردستان لطالما طالب بحقوقه العادلة... وقوات البيشمركة هزمت داعش وتشكل جزءا فعالا من التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وشدد :"دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والأسلحة".

وكان ترامب كتب في تغريدة مؤخرا، ردا على اتهامات أكراد سورية للولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم، :"الأكراد حاربوا معنا (تنظيم داعش)، ولكنهم حصلوا على كميات ضخمة من الأموال والسلاح في مقابل هذا".

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